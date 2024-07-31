Gönül Dağı dizisi yeni sezon heyecanla bekleniyor. Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 142. bölümünün ardından sezon finaline girmişti. Dizi severlerin beklediği Gönül Dağı 5. sezon bölümleri için tarih arayışı sürüyor. Peki, Gönül Dağı 5. sezon ne zaman? Gönül Dağı 5. sezon 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar ve Erdal Cindoruk’un yer aldığı Gönül Dağı dizisi 8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 142. bölümü ile sezon finali yaptı. Peki, Gönül Dağı 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanacağı tarih...
GÖNÜL DAĞI 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1’de yayınlanan, yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı’nun oturduğu Gönül Dağı 5. sezona hazırlanıyor. Şimdiden tarih araştırması başladı.
TRT 1 ekranlarında 4 sezondur devam eden Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor.
Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi merak edilmeye başladı. Dizinin hayranları 5. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Gönül Dağı dizisi 8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 142. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizi gelecek sezon da yayın hayatına devam edecek. Gönül Dağı 5. sezonunun eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gönül Dağı 5. sezonun ilk bölümü olan 143. bölümün fragmanı henüz yayınlanmadı.
GÖNÜL DAĞI 142. BÖLÜM SEZON FİNALİ ÖZETİ
Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?
Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır? Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?
SÜRPRİZ İDDİA
Gönül Dağı'nın sadık izleyicileri, Berk Atan'ın olası ayrılığına dair haberleri büyük bir üzüntüyle karşıladı.
İzleyiciler sosyal medya üzerinden duygularını ifade ederken dizinin senaryosunun nasıl etkileneceği konusunda endişelerini dile getirdi.
Atan'ın canlandırdığı karakterin, dizinin çekirdek dinamiklerinden biri olduğu ve onun ayrılışının hikâyede büyük bir boşluk yaratabileceği konuşuluyor.
AYRILIĞIN ARDINDAKİ SEBEP NE?
Kulislerden sızan bilgilere göre Berk Atan'ın ailevi nedenlerle bu kararı aldığı iddia edildi.
İstanbul dışında gerçekleşen yoğun çekim programları nedeniyle sık sık seyahat etmek zorunda kalan Atan, ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek adına böyle bir yol seçtiği diğer iddialardan birisi oldu. Gönül Dağı'nın yaratıcı ekibi, Berk Atan'ın ayrılığı sonrası nasıl bir yol izleyecekleri konusunda henüz net bir açıklama yapmış değil. İddialara göre, Berk Atan ayrılırsa yerine başka bir oyuncu gelecek. Ne olacağını bize eylül ayında yaşanacak gelişmeler gösterecek.
Ancak dizinin takipçileri yeni sezondan beklentilerini yüksek tutuyor. İzleyiciler yeni sezonun sürprizlerle dolu olmasını ve Gönül Dağı'nın hikaye bütünlüğünü korumasını bekliyor.