İstanbul dışında gerçekleşen yoğun çekim programları nedeniyle sık sık seyahat etmek zorunda kalan Atan, ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek adına böyle bir yol seçtiği diğer iddialardan birisi oldu. Gönül Dağı'nın yaratıcı ekibi, Berk Atan'ın ayrılığı sonrası nasıl bir yol izleyecekleri konusunda henüz net bir açıklama yapmış değil. İddialara göre, Berk Atan ayrılırsa yerine başka bir oyuncu gelecek. Ne olacağını bize eylül ayında yaşanacak gelişmeler gösterecek.