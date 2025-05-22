Google çeviri, iphone’larda varsayılan çeviri uygulaması olabiliyor: İşte adım adım nasıl yapılır?

Apple, iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına varsayılan çeviri uygulamasını değiştirme imkânı sundu. Bu özelliğe ilk destek veren şirket ise Google oldu. Artık iPhone sahipleri, Google Çeviri uygulamasını sistem genelinde varsayılan çeviri aracı olarak kullanabilecek.
Günümüzde dil bariyerini aşmak için sıkça başvurulan çeviri uygulamaları arasında en çok tercih edileni Google Çeviri. Özellikle seyahat edenler, farklı dillerde içerik okuyanlar ya da yabancı dilde yazışmalar yapanlar için vazgeçilmez hâle gelen bu uygulama, şimdi iPhone kullanıcıları için daha da işlevsel bir konuma geldi.
Apple’ın iOS 18.4 sürümüyle birlikte sunduğu yeni özellikle kullanıcılar, diledikleri çeviri uygulamasını varsayılan olarak ayarlayabiliyor. Google ise bu özelliğe uyum sağlayan ilk platform oldu. Böylece artık herhangi bir metni çevirmek istediğinizde sistem otomatik olarak Google Çeviri’yi kullanabiliyor.
GOOGLE ÇEVİRİ IPHONE’DA NASIL VARSAYILAN YAPILIR?
iPhone’unuza Google Çeviri’yi varsayılan çeviri uygulaması olarak atamak oldukça kolay. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
1. Adım: iPhone’unuzda yüklü olan Google Çeviri uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.
2. Adım: “Ayarlar” uygulamasını açın.
3. Adım: “Uygulamalar” menüsüne girin ve buradan “Saptanmış Uygulamalar” bölümünü seçin.
4. Adım: “Çeviri” seçeneğine dokunun ve listeden “Google Çeviri”yi işaretleyin.
Bu adımları tamamladığınızda iPhone’unuz, sistem genelinde Google Çeviri’yi varsayılan uygulama olarak kullanacaktır. Eğer “Google Çeviri” seçeneğini göremiyorsanız uygulamanın App Store üzerinden güncellenmiş olduğundan emin olun. Son sürümle birlikte bu özellik desteklenmektedir.
APPLE’IN KENDİ HİZMETİ ARTIK ZORUNLU DEĞİL
iPhone kullanıcıları, bugüne dek Apple’ın kendi çeviri hizmetini kullanmakla sınırlıydı. Ancak iOS 18.4 ile gelen bu yenilik, alternatifleri tercih etmek isteyen kullanıcılar için önemli bir gelişme. Artık kişisel tercihlere göre sistemin yönlendirdiği çeviri uygulamasını belirlemek mümkün.