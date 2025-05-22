Google çeviri, iphone’larda varsayılan çeviri uygulaması olabiliyor: İşte adım adım nasıl yapılır?

Günümüzde dil bariyerini aşmak için sıkça başvurulan çeviri uygulamaları arasında en çok tercih edileni Google Çeviri. Özellikle seyahat edenler, farklı dillerde içerik okuyanlar ya da yabancı dilde yazışmalar yapanlar için vazgeçilmez hâle gelen bu uygulama, şimdi iPhone kullanıcıları için daha da işlevsel bir konuma geldi.