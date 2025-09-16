Altın fiyatları 16 Eylül Salı gününe güçlü bir yükselişle başladı. Fed’in faiz indirimi beklentileri piyasaları hareketlendirirken, gram altın 5000 TL seviyesini aşarak yeni rekor kırdı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara “sabırlı olun” çağrısı yaparak, elinde altını bulunanlara da “acil nakit ihtiyacınız yoksa satış yapmayın” uyarısında bulundu. Şimdi gözler Fed kararına çevrilmiş durumda: Faiz indiriminin ardından gram altın 6000 TL’nin üzerine çıkar mı? Fed faizi indirirse altın fiyatları nereye kadar yükselir?
Altın fiyatları 16 Eylül 2025 Salı, yani haftanın ikinci iş gününe Fed'in faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yükseliş trendinde başladı. Rekor seviyeleri zorlayan gram altın 4.900 TL'yi aştı. İslam Memiş, yatırımcılara "sabredin" çağrısı yaparak, elinde altını tutanlara "Nakit ihtiyacı yoksa elden çıkarmayın" tavsiyesinde bulundu. Peki, gram altın faiz indirimi sonrası ne kadar olur, 6.000 TL'yi aşar mı?
Fed’in faiz indirimi beklentisi fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gram altının 5 bin TL psikolojik sınırını aştığını belirterek yatırımcılara mevcut seviyelerden alım yapmamaları konusunda uyarıda bulundu ve uzun vadeli hedeflerini açıkladı.
İslam Memiş, serbest piyasalarda gram altının 5 bin TL'ye , ons altının ise 3.693 dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu yükselişin arkasındaki en önemli nedenin Orta Doğu'da İsrail'in Gazze kuşatmasıyla tırmanan jeopolitik gerilim olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Altın fiyatları hızlı bir şekilde tekrar yükseliş trendine girdi. Gram altın bugün tüm zamanların rekorunu kırdı." dedi.
Fiyatlardaki sert yükselişe rağmen İslam Memiş, bu haftanın altın almak için uygun bir zaman olmadığının altını çizdi. Yatırımcılara panik yapmamaları gerektiğini söyleyen Memiş, "Biraz daha kâr satışlarını beklemesi lazım. Yıl sonuna kadar ons altın ve gram altın tarafında yüzde 5 ve yüzde 6 civarında bir kâr satışı, bir düzeltme bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Mevcut altın yatırımcılarına ise, "Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev veya araba almayacaksanız beklemeye devam edin." tavsiyesinde bulundu.
Altın fiyatları nereye kadar yükselir?
İslam Memiş, 5 bin TL seviyesinin kırılmasıyla birlikte yıl sonuna kadar gram altında 5 bin 200 TL, ons altında ise 3 bin 750 dolar seviyelerinin önünün açıldığını belirtti. Uzun vadeli hedeflerini de paylaşan Memiş, "Radarımızda 2026 yılı olacak. 2026 yılında gram altın tarafında 6 bin 350 TL, ons altın tarafında 4 bin 250 dolar seviyeleri sürpriz olmuyor ve bu rakamları beklemeye devam ediyoruz." dedi.
Memiş, bu beklentinin temelinde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine gireceği öngörüsünü gösterdi. 2026 yılına kadar Fed'in en az altı kez faiz indirebileceğini belirten Memiş, bu durumun jeopolitik gerilimlerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.