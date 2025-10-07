Green Card başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Adım adım 2025-2026 DV Lottery rehberi

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery Programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının ilk haftasında başvuruları kabul etmeye başlayacak.





Başvuru süreci yaklaşık bir ay sürecek ve Kasım ayının ilk haftasında sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi dvprogram.state.gov adresi üzerinden ücretsiz şekilde yapabilecek. Resmî olmayan siteler veya ücret talep eden platformlara itibar edilmemesi konusunda uzmanlar uyarıyor.