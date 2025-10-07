Green Card başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Adım adım 2025-2026 DV Lottery rehberi

Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı oturum ve çalışma izni sağlayan Green Card (DV Lottery) başvuru dönemi Ekim ayında başlıyor. Her yıl milyonlarca kişinin şansını denediği ABD Çeşitlilik Vize Programı, 2025–2026 dönemi için yine yoğun ilgi görüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi dvprogram.state.gov üzerinden ve ücretsiz olarak yapılacak. Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olmaları veya son beş yılda en az iki yıl uzmanlık gerektiren bir işte çalışmış olmaları gerekiyor. Başvuru süreci yaklaşık bir ay sürecek ve Kasım ayının ilk haftasında tamamlanacak. Kazananlar, 2026 yılı Mayıs ayından itibaren resmi site üzerinden konfirmasyon numaralarıyla sonuçlarını öğrenebilecek. Green Card sahipleri yalnızca ABD’de süresiz oturum ve çalışma hakkı değil, aynı zamanda eşleri ve 21 yaş altı çocukları için de daimi yaşam hakkı elde edecek.
Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery Programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının ilk haftasında başvuruları kabul etmeye başlayacak.
Başvuru süreci yaklaşık bir ay sürecek ve Kasım ayının ilk haftasında sona erecek.
Adaylar başvurularını yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi dvprogram.state.gov adresi üzerinden ücretsiz şekilde yapabilecek. Resmî olmayan siteler veya ücret talep eden platformlara itibar edilmemesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card çekilişine katılmak için adayların öncelikle çevrimiçi formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları gerekiyor.
Başvuru sırasında biyometrik standartlara uygun bir fotoğraf yüklenmesi şart. Form tamamlandığında sistem başvuru sahibine özel bir onay (confirmation) numarası verir. Bu numara, ilerleyen süreçte sonuç sorgulaması için zorunludur; kaybolması halinde yeniden alınamaz.
Başvuru ekranı yalnızca İngilizce olarak sunuluyor. Bu nedenle formun dikkatlice doldurulması, yazım hatalarından kaçınılması büyük önem taşıyor.
Kimler Green Card başvurusu yapabilir?
Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin;
En az lise mezunu olmaları veya
Son beş yıl içinde en az iki yıl eğitim gerektiren bir işte çalışmış olmaları gerekiyor.
Ayrıca başvuru yapılan ülke, ABD’nin göçmen kabulünde düşük oranlı ülkelerinden biri olmalı. Türkiye vatandaşları her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru hakkına sahip.
Green Card ücreti var mı?
Green Card çekilişine başvuru tamamen ücretsizdir. Ancak kazanan adaylar, vize mülakatı ve sağlık muayenesi aşamalarında belirli ücretleri ödemek zorundadır. Bu ücretler yalnızca kazanan kişilerden alınır; çekiliş aşamasında hiçbir ücret talep edilmez.
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, genellikle ertesi yılın Mayıs ayında açıklanıyor. Adaylar, dvprogram.state.gov sitesindeki “Entrant Status Check” sayfasından konfirmasyon numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabiliyor.
Green Card ne sağlar?
Green Card sahibi kişiler, ABD’de süresiz oturum ve çalışma hakkı elde eder. Ayrıca eş ve 21 yaş altındaki bekar çocuklar da bu haktan yararlanabilir. Green Card sahipleri, belirli süre sonunda ABD vatandaşlığına geçiş için başvuruda bulunma hakkına da sahiptir.