Galatasaray şampiyonluk kutlaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından ilan etti. Sarı kırmızılı taraftar tribünde, evlerinde ve meydanlarda zaferi kutladı. Şimdi sırada Galatasaray kupa töreni tarihi var. 5. yıldızı getirmesi açısından oldukça önemli olan bu sezonda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki; 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, büyük kupa töreni nerede yapılacak, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

1 /5 Şampiyonluğunu erken ilan etmek için Kayserispor maçına çıkan Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı. Bu bilgiler doğrultusunda taraftarlar kutlama hazırlarını merak ediyor. GS'de kutlama için adresler belli oldu. 25. şampiyonluğuna hazırlanan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için 3 farklı adres bulunuyor. Bunlardan bazıları netleşti. İşte Galatasaray kutlamaları nerede, saat kaçta?

2 /5 GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, Süper Lig 2024-2025 sezonunda beklediği 1 puanı Kayserispor maçını 3-0 kazanarak aldı ve şampiyonluğunu ilan etti. 25. şampiyonluğunu alan sarı kırmızılılar 5. yıldızı da formasına eklemiş oldu. 38. haftalık sezonda galibiyet 36. haftada netleşmiş oldu.



3 /5 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması henüz netleşmedi. Takımın Florya Tesisleri'nde bir şampiyonluk kutlaması yapması bekleniyor. Tarihin duyurulması ardından taraftarlar hazırlıklarını yapacak.

4 /5 GALATASARAY KUPA TÖRENİ TARİHİ 2025

TFF'de yer aldığı üzere Süper Lig şampiyonunun kupa töreni son lig maçının sonunda veriliyor. Buna göre 38. haftada oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı bekleniyor.