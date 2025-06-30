Vergi düzenlemeleri ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler pompaya nasıl yansıyacak? Benzin, motorin ve LPG fiyatları neden bu kadar hızlı değişiyor? Akaryakıt fiyatları, taşıma ve gıda sektörünü nasıl etkileyecek? Tüm gözler şimdi yeni ekonomik adımlarda ve olası fiyat ayarlamalarında.