Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki önümüzdeki günlerde benzin ve motorinde yeni bir zam dalgası mı bekleniyor? Fiyatlar yeniden mi şekillenecek? Küresel piyasalardaki gelişmeler Türkiye’deki pompa fiyatlarını nasıl etkileyebilir? 30 Haziran 2025 Pazartesi benzine, motorine (mazota) yeni indirim ya da zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Vergi düzenlemeleri ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler pompaya nasıl yansıyacak? Benzin, motorin ve LPG fiyatları neden bu kadar hızlı değişiyor? Akaryakıt fiyatları, taşıma ve gıda sektörünü nasıl etkileyecek? Tüm gözler şimdi yeni ekonomik adımlarda ve olası fiyat ayarlamalarında.
BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
30 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişim bulunmuyor. Son olarak 28 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ortalama 1,16 TL fiyat artışı gerçekleşti.
BUGÜN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İşte 30 Haziran 2025 tarihine ilişkin güncel fiyatlar;
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.90 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 50.21 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.76 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 50.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025
Ankara'da benzin litre fiyatı: 49.58 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 51.07 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 24.99 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025
İzmir’de benzin litre fiyatı: 49.90 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 51.40 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 24.94 TL