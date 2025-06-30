Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatları yeniden mi şekillenecek? 30 Haziran 2025 Pazartesi benzine, motorine (mazota) yeni indirim ya da zam var mı?

Akaryakıt fiyatları yeniden mi şekillenecek? 30 Haziran 2025 Pazartesi benzine, motorine (mazota) yeni indirim ya da zam var mı?

Tuğba Güner
10:4830/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki önümüzdeki günlerde benzin ve motorinde yeni bir zam dalgası mı bekleniyor? Fiyatlar yeniden mi şekillenecek? Küresel piyasalardaki gelişmeler Türkiye’deki pompa fiyatlarını nasıl etkileyebilir? 30 Haziran 2025 Pazartesi benzine, motorine (mazota) yeni indirim ya da zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Vergi düzenlemeleri ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler pompaya nasıl yansıyacak? Benzin, motorin ve LPG fiyatları neden bu kadar hızlı değişiyor? Akaryakıt fiyatları, taşıma ve gıda sektörünü nasıl etkileyecek? Tüm gözler şimdi yeni ekonomik adımlarda ve olası fiyat ayarlamalarında.

BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

30 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişim bulunmuyor. Son olarak 28 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ortalama 1,16 TL fiyat artışı gerçekleşti.

 BUGÜN AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?


İşte 30 Haziran 2025 tarihine ilişkin güncel fiyatlar;



İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.90 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 50.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.09 TL






İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.76 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 50.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL


ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025

Ankara'da benzin litre fiyatı: 49.58 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 51.07 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 24.99 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025

İzmir’de benzin litre fiyatı: 49.90 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 51.40 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 24.94 TL



#akaryakıt
#benzin
#akaryakıt fiyatları
#motorin
#lpg
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama formülü