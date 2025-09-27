Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte, 27-28 Eylül 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar
HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar, genellikle hafta sonu yoğunlaşıyor. Adayların merakla araştırdığı 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde toplam 3 kritik sınav gerçekleştirileceği resmî takvimde yer alıyor.
27 Eylül Cumartesi Günü Sınavı
Hafta sonu sınav maratonu Cumartesi günü tek bir oturumla başlayacak.
e-YDS 2025/10 (İngilizce): Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yılki onuncu oturumu olan e-YDS, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.
e-YDS 2025/10 oturumu, İngilizce dilinde gerçekleştirilecek. Sınav detayları şöyle:
Başlama Saati: 13.45
Soru Sayısı: 80
Cevaplama Süresi: 180 dakika
Son Giriş Saati: Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.
Sınav, toplam 47 salonda gerçekleştirilecek olup, dört büyük ildeki e-Sınav merkezleri kullanılacak:
Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir
Adayların heyecanla beklediği sınav sonuçları da yine yarın, 27 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Adayların sınav yerlerine zamanında ve gerekli belgelerle gitmeleri önem taşımaktadır.
28 Eylül Pazar Günü Sınavları
Pazar günü ise hukuk ve idari yargı alanında kariyer hedefleyen adaylar için iki önemli sınav aynı anda başlayacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2): Hukuk fakültesi mezunlarının mesleklerine başlayabilmeleri için kritik önem taşıyan sınavın ikinci oturumu Pazar günü yapılacaktır.
İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS): İdari yargı alanında kariyer yapmak isteyen adayların katıldığı ön eleme sınavı da Pazar günü gerçekleştirilecektir.
Sınav Saatleri, Süre ve Yapı
Her iki sınav için de toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak. Adayların dikkat etmesi gereken temel sınav bilgileri şunlardır:
Başlama Saati: 10.15
Son Giriş Saati: Adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle girmesine izin verilmeyecektir.
Soru Sayısı: Her iki sınav da 120 sorudan oluşacak.
Cevaplama Süresi: Adaylara toplam 155 dakika süre verilecektir.
Sınav Şekli: Her iki sınav da test şeklinde uygulanacaktır.
2025-HMGS/2 (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı)
Bu sınava girmeye hak kazanan adaylar şunlardır:
Hukuk fakültesinden mezun olanlar.
Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar.
2025-İYÖS (İdari Yargı Ön Sınavı)
Bu sınava ise genellikle hukuk bilgisine yer veren fakültelerden mezun olanlar katılabilecektir:
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar.
Bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar.
e-YDS 2025/10 (İngilizce), 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
27 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) ile 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 28 Eylül 2025 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylara Önemli Hatırlatma
Sınavlara katılacak adayların, sınav binalarına giriş için gerekli olan Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Kimlik Kartı veya geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları, ayrıca sınav başlama saatinden önce binalarda hazır olmaları gerekmektedir.