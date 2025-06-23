Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı: Maaşlar, sosyal yardım, kira artışı hepsi değişecek! Enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR ÇIKACAK?

Peki 6 aylık enflasyon farkı ne olur? SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne kadar zam alır? En düşük emekli maaşı için beklenti ne? Merkez Bankası’nın son anketindeki tahminlere göre maaşlara yapılacak zamma ilişkin beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Mayıs ayı ile son yayımlanan haziran ayı anketini karşılaştırdığımız zaman Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,16 oranında daha düşük çıkmaktadır. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak açıklandı.

Eğer Haziran ayı enflasyon yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse 2025 yılı ilk 6 ay enflasyonunu yüzde 16,94 olarak hesaplayabiliriz.