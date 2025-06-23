Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı: Maaşlar, sosyal yardım, kira artışı hepsi değişecek! Enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, Temmuz ayında uygulanacak zam oranları da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık fark tamamlanacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %17 zam gelmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşimiyle artış oranı %15’in üzerine çıkabilir.
Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı verisine çevrildi. Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 17 zam alabilir. Memur ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz zammının ise %15’i geçmesi bekleniyor. Zam oranlarını etkileyen enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı hesaplamaları gündemin ilk sıralarında.
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) her ay düzenli olarak açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.61 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
5 AYLIK FARK BELLİ OLDU
Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon farkı da mayıs ayı verisiyle birlikte netleşmişti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09, memur ve memur emeklileri yüzde 14 oranında zammı şimdiden hak ettiler.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR ÇIKACAK?
Peki 6 aylık enflasyon farkı ne olur? SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne kadar zam alır? En düşük emekli maaşı için beklenti ne? Merkez Bankası’nın son anketindeki tahminlere göre maaşlara yapılacak zamma ilişkin beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Mayıs ayı ile son yayımlanan haziran ayı anketini karşılaştırdığımız zaman Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,16 oranında daha düşük çıkmaktadır. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak açıklandı.
Eğer Haziran ayı enflasyon yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse 2025 yılı ilk 6 ay enflasyonunu yüzde 16,94 olarak hesaplayabiliriz.