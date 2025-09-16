Hurda Araç Teşviki Son Açıklamalar 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste Şekillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ve çok çocuklu aileler için yeni bir destek programı başlatıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında hurda teşviki ve ÖTV indirimi devreye alınacak. Düzenleme, özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere yerli üretim araçlara avantajlı şartlarda sahip olma imkânı sunacak.

2 /6 Uzun süredir beklenen hurda teşviki için yeni bir adım atılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimi sağlanarak sıfır araç alacaklara avantaj sunulacak. Programla özellikle dar gelirli ve 3 çocuk ve üzeri aileler desteklenecek.

3 /6 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.

4 /6 İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK? AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

5 /6 TALEBİN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.