HURDA TEŞVİKİ 2025 SON DAKİKA: Sıfır araba ÖTV indirimi ve hurda teşviki bekleyenler için önemli gelişme

İlk Arabam Programı kapsamında, yüksek yerlilik oranına sahip sıfır araçlar için uzun vadeli, düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Bu destekten yararlanabilmek için en az 3 çocuk sahibi olmak temel şartlar arasında yer alıyor. Programın özellikle dar gelirli kesime hitap etmesi hedeflenirken, hurda teşvikiyle birlikte eski model araç sahiplerinin yeni araç alımı kolaylaştırılacak. Başvuru tarihleri ve kesin şartlar için gözler ilgili bakanlıkların yapacağı resmi duyurularda. Henüz başvurular başlamadı ancak yasa teklifinin görüşülmesinin ardından detayların kısa sürede netleşmesi bekleniyor.