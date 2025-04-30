HURDA TEŞVİKİ 2025 SON DAKİKA: Sıfır araba ÖTV indirimi ve hurda teşviki bekleyenler için önemli gelişme

2025 yılında TBMM gündemine taşınan hurda teşviki ve “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, özellikle sıfır araç sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. MHP’li vekiller tarafından önerilen teklifle birlikte hurda indirimi yeniden gündeme gelirken, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik yerli otomobil desteği de dikkat çekiyor.
İlk Arabam Programı kapsamında, yüksek yerlilik oranına sahip sıfır araçlar için uzun vadeli, düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Bu destekten yararlanabilmek için en az 3 çocuk sahibi olmak temel şartlar arasında yer alıyor. Programın özellikle dar gelirli kesime hitap etmesi hedeflenirken, hurda teşvikiyle birlikte eski model araç sahiplerinin yeni araç alımı kolaylaştırılacak. Başvuru tarihleri ve kesin şartlar için gözler ilgili bakanlıkların yapacağı resmi duyurularda. Henüz başvurular başlamadı ancak yasa teklifinin görüşülmesinin ardından detayların kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.
İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.
Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.
Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
TALEBİN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.