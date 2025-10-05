HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA DUYURULAR 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste Belirdi

Ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni destek programı yolda. Bakanlık, hurda teşviki ve ÖTV indirimini kapsayan uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. “İlk Arabam” projesi ile dar gelirli ve çok çocuklu aileler, yerli otomobile uygun fiyatlarla erişebilecek. Uzun süredir beklenen hurda teşviki için yeni bir adım atılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimi sağlanarak sıfır araç alacaklara avantaj sunulacak. Programla özellikle dar gelirli ve 3 çocuk ve üzeri aileler desteklenecek.