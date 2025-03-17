Okullarda ikinci ara tatil için bekleyiş sürüyor. Sömestr tatilinin bitmesinin ardından ikinci ara tatil tarihi merak kazandı. Bilindiği gibi her yıl Milli eğitim Bakanlığı takvimine göre 1. dönem ve 2. dönem birer hafta ara tatil yapılıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre ikinci ara tatil ne zaman, 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? Nisan ayı 2. ara tatil tarihi haberimizde.

1 /4 Kasım ayı ara tatilinde 9 günlük ara tatilin sonuna gelindi. Okullarda ilk ara tatilin bitmesi ile ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2024-2025 MEB ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte Nisan ayı 2. ara tatil tarihi...

2 /4 Okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak 2024-2025?

3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ikinci dönemin ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında olacak. Eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sonlanacak.

3 /4 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? MEB TAKVİMİ 2025 - İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı. - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. - İkinci dönem karneleri 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak





