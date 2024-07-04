MEB ikinci kez isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı için 2. kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin duyurular yayımlandı. Duyuruda yer alan bilgilere göre, başvuru ve atama takvimleri belirlendi. Peki MEB il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB il içi iller arası tayin başvuruları ne zaman?

1 / 9 Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, 2024 yılında öğretmenlere ikinci kez isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındığını duyurdu. Bu sayede, ilk atama tercihlerinden memnun olmayan öğretmenler, ikinci bir atama ile farklı bir ile atanabilme imkanı yakalayacak. Peki, MEB il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

2 / 9 MEB İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN? Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

3 / 9 MEB İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN? Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

4 / 9 MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLADI Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

5 / 9 Tekin, paylaşımında şunları kaydetti: "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

6 / 9 Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

7 / 9 İL İÇİ İL DIŞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

8 / 9 ÖĞRETMEN İL İÇİ İLLER ARASI TAYİNATAMALAR NASIL YAPILACAK? Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.