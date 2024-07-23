İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI: Tarım Kredi Market'te onlarca ürün indirime girdi! Süzme çiçek balı, dilim somon balık, piliç pirzola...

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 23-26 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kar amacı gütmediğini belirterek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 23-26 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Süt, peynir, balık, sızma zeytinyağı, bal, meyve suyu çeşitleri, şampuan, sabun gibi birçok temel ihtiyaç ürününde Temmuz ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market'in güncel indirimli ürünler listesi.

1 / 59 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 23-26 Temmuz tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesini açıkladı. Belirlenen tarihler arasında süt, peynir, balık, sızma zeytinyağı, bal, meyve suyu çeşitleri, şampuan ve sabun gibi birçok üründe indirimler yer alıyor.

2 / 59 23-26 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

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