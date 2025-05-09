İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 10. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af çıkacak mı, genel, kısmi af Meclis'ten geçti mi?

Adalet Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı 10. Yargı Paketi’nde sona gelindi. 40 maddelik düzenlemeyi içeren taslakta, özellikle infaz sistemine yönelik dikkat çeken başlıklar yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un verdiği bilgilere göre, pakette yaşlı ve hasta mahkumlara ilişkin yeni adımlar atılması planlanıyor. Yargı paketi Meclis gündemine taşındıktan sonra, kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Genel af beklentisiyle yakından takip edilen düzenleme için henüz kesin bir af ifadesi yer almazken, toplumun bazı kesimlerinde infaz indirimi beklentisi öne çıkıyor.
Yeni Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar tamamlandı, gözler şimdi Meclis sürecine çevrildi. Taslak metin milletvekillerinin onayına sunulacak, kabul edilmesi halinde TBMM Başkanlığı tarafından görüşülerek Resmi Gazete’de yayımlanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada gündem olan “55 bin hükümlüye af” iddialarını yalanladı. Tunç, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezaevine girmeyen kişilerin daha önceki düzenlemelerden faydalanamadığını, bu nedenle kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bakanlık kaynaklarına göre, af yerine adil bir infaz düzenlemesi hedefleniyor.
10. YARGI PAKETİ 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?
10. Yargı Paketi düzenlemesine ilişkin taslak çalışma tamamlandı. 40 maddeden oluşan çalışmada ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik kovuşturma ve infaz aşamalarında önemli hususlar değerlendirildi.
Yeni Yargı Paketine ilişkin Meclis’te önümüzdeki günlerde görüşmeler başlayacak. Meclis’te görüşülecek düzenleme milletvekillerinin onayına sunulacak ve ardından TBMM Başkanlığı’na gidecek. Düzenlemeye onay çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Taslak çalışmanın en geç Mayıs ayında Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.
YENİ YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir af söz konusu olmadığını dile getirmişti. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olduğunun altını çizen Bakan Tunç açıklamasında “ Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
COVİD İZNİYLE İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA OLABİLİR
Bakan Tunç açıklamasında covid izniyle ilgili 2023’de alınan kararı hatırlatarak “ açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı.” ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında ise “ Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil. “ dedi.