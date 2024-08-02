Sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile getirilen erişim yasağı ülkenin gündemine oturdu. İnstagram kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren İnstagram'a giriş yapamıyor. Ancak İnstagram erişim engelinin geldiği tek ülke Türkiye değil. Birçok ülkede de İnstagram'a giriş yapılamıyor. Peki, İnstagram'a hangi ülkelerde erişim engeli getirildi? İşte İnstagram yasağı getirilen ülkelerin isimleri...
Dünyanın da gözü sosyal medya erişim yasağına çevrildi. Yasağın ne zaman kalkacağına dair herhangi bir açıklama gelmezken, Türkiye de Instagram'a erişim engeli getiren ülkeler arasına girmiş oldu! Peki, hangi ülkelerde Instagram yasağı var?
İnstagram'a hangi ülkelerde erişim engeli getirildi?
Yasağa ilişkin tartışmalar devam ederken, gelin bir de Instagram'ın yasak olduğu diğer ülkelere bakalım. Üstelik bu ülkelerde sadece Instagram değil, pek çok sosyal medya platformu ile birlikte internet siteleri de yasaklı!
Rusya
2022 yılında Rusya, vatandaşlarına yönelik şiddet çağrıları içeren içerikler nedeniyle popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi.
Bu durum, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, 'Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engelli getirilmiştir' ifadesi kullanıldı. Öte yandan Rusya'da Instagram'ın dışında Twitter, Facebook ve Linkedln da yasaklı.
Çin
Temmuz 2009'dan beri pek çok sosyal medya platformu gibi Instagram'da engelli siteler ve uygulamalar arasında yerini alıyor.
Facebook, Twitter (X), Instagram, Google ve WhatsApp hizmetleri de ülkede engelleniyor. Dahası, Çinli şirket Bytedance tarafından geliştirilen TikTok da yasaklılar arasında yerini alıyor. Bunun yerine uluslararası içeriklerin engellendiği ve çocukların kullanıma sınırlama getirile ikiz bir uygulama olan Douyin kullanılıyor. Çin'de mesajlaşma için ise WeChat kullanılıyor. Tüm bu yasakların gerekçesi ise 'Siber güvenlik'.
Kuzey Kore
Kuzey Kore Hükümeti, Facebook ve Twitter'ı 2016'da resmen engelledi. Daha sonra sosyal medyanın dışında neredeyse tüm internete yasak geldi. Ülkede yaklaşık olarak 30 siteye erişim olduğu biliniyor. Çin merkezli platform TikTok dahil tüm sosyal medya platformları yasaklı listesinde.
İran
İran da batı kaynaklı platformların yanında Çin merkezli uygulamalara da yasak getiren ülkelerden. İran'da Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Discord, Weibo, TitTok ve Twitch gibi sosyal medya platformların tamamı yasaklı. Ayrıca ülkede internetin zararlarını engellemek ve yine 'Siber güvenliği' sağlamak adına 5 milyondan fazla internet sitesinin erişiminin engellendiği biliniyor.
İnstagram ne zaman düzelecek?
2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı. Konuya ilişkin yeni bir bilgi henüz paylaşılmadı.