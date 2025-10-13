Yeni Şafak
İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı? Kamuya ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapılacak: İŞKUR’un ekim güncel iş ilanı listesi

14:2013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
<p>İŞKUR açık iş ilanları</p>
İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel iş ilanları, farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımını kapsıyor. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlarda, kamu ve özel sektör için birçok farklı kadroda açık pozisyon bulunuyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. İş arayan vatandaşlar, il, meslek ve eğitim düzeyine göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolayca ulaşabiliyor. İşte İŞKUR’un ekim güncel iş ilanı listesi.

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla İŞKUR iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR açık iş ilanları yayımlandı; bu kapsamda en az lise mezunu binlerce personel alımı için fırsatlar sunuluyor, istihdamın artması adına kamu kurumlarından belediyelere, bakanlıklardan üniversitelere kadar geniş bir yelpazede alım duyuruları Ekim 2025 itibarıyla yenilendi. Sağlık Bakanlığı'nın 1.297 lise mezunu sürekli işçi alımı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 5.455 sözleşmeli personel pozisyonu için infaz ve koruma memuru ile büro personeli alımından, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 50 memur kadrosuna kadar çeşitli unvanlarda KPSS puanlı ve KPSS’siz başvurular kabul ediliyor. İşte İŞKUR iş ilanları.

İŞKUR üzerinden her gün farklı sektörlerde binlerce iş ilanı yayımlanıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, üretim ve paketleme elemanı ile şoför gibi birçok pozisyon için açık iş ilanları iş arayanlarla buluşturuluyor. Başvurular ise İŞKUR’un resmi internet sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu ekranı güncel açık iş ilanları listesi.



Sağlık Bakanlığı İşçi Personel Alımı İlan Listesi ve Başvuru Ekranı İçin Tıklayın

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLAR İÇİN TIKLAYIN

