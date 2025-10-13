Türkiye İş Kurumu aracılığıyla İŞKUR iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR açık iş ilanları yayımlandı; bu kapsamda en az lise mezunu binlerce personel alımı için fırsatlar sunuluyor, istihdamın artması adına kamu kurumlarından belediyelere, bakanlıklardan üniversitelere kadar geniş bir yelpazede alım duyuruları Ekim 2025 itibarıyla yenilendi. Sağlık Bakanlığı'nın 1.297 lise mezunu sürekli işçi alımı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 5.455 sözleşmeli personel pozisyonu için infaz ve koruma memuru ile büro personeli alımından, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 50 memur kadrosuna kadar çeşitli unvanlarda KPSS puanlı ve KPSS’siz başvurular kabul ediliyor. İşte İŞKUR iş ilanları.