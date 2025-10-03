Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin kişilik istihdam planı kapsamında 2.753 sürekli işçi alımı da yer alıyor. İşçi alımlarına ilişkin duyurular her zamanki gibi İŞKUR üzerinden yayımlanıyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başvuru sürecinin ve kontenjanların İŞKUR ekranlarından takip edileceğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı ilk alımda 3.170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ile 6 aşçı alımı yapmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı mı? Hangi kadrolarda ve hangi branşlarda alım yapılacağına dair kontenjan listesi kamuoyuyla paylaşıldı mı?

3 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-şube ile açılan ilanlar doğrultusunda başvuru yapmak mümkün olacak. Detayların hepsi yayımlanacak ilanla birlikte netleşecek.