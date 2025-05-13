İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Çaykur 1500 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? Çaykur İşçi alımı kura takvimi 2025

ÇAYKUR, 2025 yılı için beden işçisi, mevsimlik işçi ve çay eksperi gibi farklı kadrolarda toplam 1.500 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 9 Mayıs'ta başladı. ÇAYKUR tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mevsimlik işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura çekimiyle alımlar gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, nereden yapılacak? İşte Çaykur İşçi alımı kura takvimi 2025
ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mevsimlik işçi alımı için başvuruları ile birlikte ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı şartlarına yoğunlaştı.
ÇAYKUR 1.500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.500 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.
Başvuru işlemleri 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemevenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 9 Mayıs tarihinde resmen başladı. ÇAYKUR'un internet adresi https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx üzerinden yada İŞKUR üzerinden işçi alımı ilan duyurusu yayınlandı.
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemevenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işcinin işe başlaması sağlanacak.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
- Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye),
- 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi,
- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi,
- Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi,
- Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi,
- Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi olmak üzere 1.500 işçi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.