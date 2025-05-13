İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Çaykur 1500 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? Çaykur İşçi alımı kura takvimi 2025

ÇAYKUR, 2025 yılı için beden işçisi, mevsimlik işçi ve çay eksperi gibi farklı kadrolarda toplam 1.500 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 9 Mayıs'ta başladı. ÇAYKUR tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mevsimlik işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından kura çekimiyle alımlar gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, nereden yapılacak? İşte Çaykur İşçi alımı kura takvimi 2025

1 /6 ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mevsimlik işçi alımı için başvuruları ile birlikte ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı şartlarına yoğunlaştı.

2 /6 ÇAYKUR 1.500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.500 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



3 /6 İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemevenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

4 /6 ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 9 Mayıs tarihinde resmen başladı. ÇAYKUR'un internet adresi https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx üzerinden yada İŞKUR üzerinden işçi alımı ilan duyurusu yayınlandı. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemevenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işcinin işe başlaması sağlanacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ





5 /6 ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.