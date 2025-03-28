Ramazan ayının son günlerine gelindi. 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı idrak edilecek. Kurumlarda maaşlar bayram gibi özel günlerde maaş gününden önce yatırılabiliyor. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar da maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşının ödeme tarihini duyurdu. Mart 2025 için meraklanan vatandaşlar, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? sorusuna cevap arıyor. İşte Bakan'ın X hesabından yaptığı paylaşım...

1 /4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. İşsizlik maaşı ödemeleri normal şartlarda her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30-31 Mart 1 Nisan tarihlerinde denk geliyor. Peki, İŞKUR İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?

2 /4 İŞSİZLİK MAAŞI MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin 28 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

3 /4 BAKAN TARİHİ AÇIKLADI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X.com hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle: "İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz.

