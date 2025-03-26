İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek son dakika duyurdu

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 28 Mart’ta gerçekleştiriyoruz" dedi. Peki işsizlik maşı ve kısa çalışma ödeneği ne kadar? İşte detaylar.

1 /8 İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bayramdan önce yatırılmasına ilişkin resmi açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

2 /8 "İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 28 Mart’ta gerçekleştiriyoruz.

3 /8 Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız."

4 /8 2025 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? 2025 yılında asgari ücretle çalışan birinin günlük brüt kazancı 866,85 TL olduğundan, işsizlik maaşı bu tutarın %40'ı üzerinden hesaplanıyor.

5 /8 İşsizlik maaşı ödemeleri, asgari ücretin %40'ı ile %80'i arasında değişen bir tutar üzerinden hesaplanıyor. Ancak tutarlar, çalışılan maaş ve sigorta primlerine göre değişiklik gösteriyor.

6 /8 Son 4 ay boyunca 2025 yılına ait asgari ücretle çalışanın aylık prime esas kazancının aylık ortalaması 26.005,5 TL’dir. Bu durumda hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 10.402,2 TL olacaktır. Damga Vergisi oranı 0,00759 olduğu için ödenecek işsizlik ödeneği miktarı 10.323,25 TL olarak hesaplanmaktadır.

7 /8 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ÖDENİR? 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara: 180 gün (6 ay) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara: 240 gün (8 ay) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara: 300 gün (10 ay)