Elektrik kesintisi yaşandığında, en hızlı şekilde bilgi almak için AYEDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gibi kuruluşların resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Mayıs Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler

1 /11 AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamalar kapsamında, bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi bekleniyor. İstanbul’da elektrik kesintisi, kentte yaşayan milyonlarca insan için gündemdeki yerini koruyor. Bulundukları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik arıza sorgulama, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor.

2 /11 ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 26 Mayıs Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

3 /11 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ





4 /11 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç ​​noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ



5 /11

6 /11

7 /11

8 /11

9 /11

10 /11