İstanbul kar tatili sorgulamalarında merak edilen konular arasında yerini aldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultangazi'de okullar tatil edildi. İstanbullu vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ederken AKOM'dan kritik uyarı geldi. Peki, Pendik, Tuzla, Kartal ve Şile'de yarın 20 Şubat'ta okullar tatil edilecek mi? İşte İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

1 /6 İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarısı verilirken, kar yağışının beklendiği ilçelerde yarın okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı.

2 /6 HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor.



3 /6 Pendik, Kartal, Tuzla, Şile'de okullar tatil olacak mı?

İstanbul Valiliği 20 Şubat Perşembe günü kar tatili olacak ilçeleri henüz açıklamadı.



4 /6 BUZLANMALARA ÇOK DİKKAT EDİN! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece geç saatlere kadar devam edecek olan yağışlar yarın da artarak devam edecek.





5 /6 PENDİK BELEDİYESİ'NDEN KAR AÇIKLAMASI

Pendik’te Kara Hazırız ❄️

Beklenen kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık 🌨️ Ekiplerimiz, yolların açık kalması ve vatandaşlarımızın güvenliği için 7/24 sahada.

