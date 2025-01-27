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İstanbul Valiliği duyurdu: Binlerce devlet memuruna müjde! Cuma günleri mesai saati değişti

İstanbul Valiliği duyurdu: Binlerce devlet memuruna müjde! Cuma günleri mesai saati değişti

15:1727/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>İstanbul Valiliği’nden devlet memurlarına cuma namazı izni</p>
İstanbul Valiliği’nden devlet memurlarına cuma namazı izni

İstanbul Valiliği, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan, Cuma namazı saatinin mesai saatine dahil edilmesi ve personelden ek çalışma talep edilmesi gibi durumların önüne geçmek için önemli bir adım attı. Valilik, Cuma namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği durumlarda, personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden devlet memurlarına müjdeli haberi geldi. İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına cuma namazı yazısı gönderildi. İstanbul’da cuma günleri mesai saati değişti. İşte Valiliğin cuma namazına ilişkin sevindiren o kararına ilişkin detaylar.

Cuma namazı saatini mesaiye eklemek yasaklandı mı?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

İşte İstanbul Valiliği'nin cuma namazı kararı

#İstanbul Valiliği
#cuma namazı saati
#Davut Gül

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