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İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 15 Mayıs Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 15 Mayıs Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

13:1415/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa yakasında yapılacak planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek mahalleleri duyurdu. Aynı şekilde Anadolu yakasında yaşanacak kesintiler için de AYEDAŞ bilgilendirme sağlıyor. BEDAŞ 15 Mayıs Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 15 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Mayıs günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İşte 15 Mayıs 2025 Perşembe elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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