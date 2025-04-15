İstanbulluların beklediği güneşli hava sonunda geldi. Bir süredir "havalar ne zaman ısınacak" sorusu merak ediliyordu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakentte sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. İşte İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları yarın itibarıyla batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul'da ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar çıkacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECEYE ÇIKIYOR
İstanbul'da bugün sıcaklık 16 derece olacak. Yarın 20 dereceyi göreceğiz.
İstanbul'da 16 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar, 4 derece birden artacak.
20 dereceyi göreceğimiz sıcaklıklar, hafta sonuna kadar devam edecek.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
AKOM, 6 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, yağış ise beklenmiyor.
YURT GENELİ DE ISINACAK
Sadece İstanbul'da değil yurt genelinde hava sıcaklıkları, bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak.