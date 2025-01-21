Bilindiği üzere Kabine Toplantısı her 2 haftada bir yapılıyor. Son olarak 6 Ocak 2025’te toplanan kabine, bugün bir kez daha bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantı, saat 16.00'da başlayacak. Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum değerlendirilecek. İsrail- Hamas ateşkesi, Terörsüz Türkiye kapsamında atılacak adımlar masada olacak mı? 21 Ocak Salı Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler olacak? İşte ayrıntılar...

1 /5 Kabine Toplantısı 21 Ocak konuları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı’nın gündemi yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesinin Suriye ve ekonomideki son gelişmeler olması bekleniyor.

2 /5 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Bilindiği üzere Kabine Toplantısı her 2 haftada bir yapılıyor. Son olarak 6 Ocak 2025’te toplanan kabine, bugün bir kez daha bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantı, saat 16.00'da başlayacak.

3 /5 21 OCAK KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin değerlendirilmesinin yanı sıra Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliğinin geliştirilmesi konusu ele alınacak. Ayrıca, terörle mücadele ve ekonomideki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

4 /5 TRUMP’IN GELİŞİ SONRASI YENİ YOL HARİTASI

ABD’nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından izlenecek yeni yol haritası ele alınacak. ABD’nin yeni yönetimi ile ilişkilerin nasıl sürdürüleceği kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.