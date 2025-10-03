EYT düzenlemesinin ardından milyonların gözü bu kez kademeli emeklilikte. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan çalışanlar, yeni düzenlemenin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor.
EYT düzenlemesine takılan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, yeniden gündemde. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni açıklama geldi. Bakan, çalışmaların sürdüğünü vurgularken, “Kademeli emeklilik ne zaman yasalaşacak?” sorusu ise her geçen gün daha fazla soruluyor. Peki, bu düzenleme kimleri kapsayacak, şartlar ne olacak?
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? SON DURUM NE?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.