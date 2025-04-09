KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA GELİŞMELER: 2000-2008 arası sigortalılar için emeklilik şartları değişecek mi?

Türkiye’de emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler için çalışmalar sürüyor. SGK'nın malulen emeklilikle ilgili açıklamalarının ardından, EYT kapsamına giremeyen vatandaşların kademeli emeklilik hakkı için bir düzenleme teklifi gündeme geldi. Teklif, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan ve EYT'den yararlanamayan vatandaşların emeklilik haklarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, emeklilikle ilgili herhangi bir yeni düzenlemenin şu an için söz konusu olmadığını belirterek, mevcut prim ve yaş şartlarının geçerli olacağını vurguladı. Bakan Işıkhan, "Kademeli emeklilikle ilgili değişiklik yapmayı düşünmüyoruz." dedi. Bu açıklamalar, emeklilikle ilgili bekleyen düzenlemeler konusunda netlik sağlarken, konunun Meclis gündeminde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

1 /6 Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı itibariyle kademeli emeklilik için bazı şartlarda değişiklik yapmayı planladığı belirtiliyor. Peki, kademeli emeklilik nedir ve hangi şartlarla uygulanacak?

2 /6 KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR? Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşına gelmeden önce, çalışma sürelerini esneterek emeklilik sürecine adım atmaları için sağlanan bir düzenlemedir.

3 /6 Bu uygulama, emeklilik yaşını doldurmuş fakat aktif çalışmaya devam etmek isteyen bireylerin, iş yüklerini kademeli olarak azaltmalarına olanak tanır. Bu sistem, emekli olmayı bekleyen çalışanların daha verimli bir geçiş yapmalarını sağlarken, iş gücünün yaşlanmasıyla ilgili yaşanan zorlukları da hafifletir.

4 /6 KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, ÇIKACAK MI? EYT hakkından faydalanarak emekli olmalarına imkan tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşına bağlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi.

5 /6 Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.