Kademeli emeklilik yeniden masada. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye dair torba kanun teklifi görüşülürken, 1999 sonrası sigortalılar için beklenti artıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin orta vadeli planda yer aldığını açıkladı. EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca kişi, 2025 yılı için gelişmeleri yakından takip ediyor.
EYT sonrası gözler kademeli emeklilikte. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için umut olan düzenleme gündemdeki yerini korurken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan, kademeli emekliliğin orta vadeli planlar arasında değerlendirildiğini belirtti.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusunda, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.