Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

10:5618/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca sigortalı, gözünü kademeli emeklilik beklentisine çevirdi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, prim günü ve yaş şartını tamamlayamadıkları için emeklilik hakkına ulaşamıyor. Hükümete iletilen taleplerin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Meclis nezdinde yeni bir düzenleme beklentisi gündeme taşındı. Kademeli emeklilik konusunda atılacak adımlar, milyonlarca çalışanın geleceğini doğrudan ilgilendiriyor.

EYT düzenlemesinden bir günle yararlanamayan yüz binlerce vatandaş, kademeli emeklilik için umutla beklemeye devam ediyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan ve prim gün sayıları farklılık gösteren çalışanlar, gözlerini Meclis’e çevirdi.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Işıkhan, kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek.” diyerek beklentilere son noktayı koydu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”

#kademeli emeklilik
#kademeli emeklilik şartları
#Kademeli Emeklilik Tablosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? 19-20 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu