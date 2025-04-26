EYT GİBİ YOĞUNLUK OLUŞTURMAYACAK

Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesinin EYT gibi bir yoğunluk oluşturmayacağını da vurguladı. "Bu düzenleme çıktığında, herkes aynı anda emekli olmayacak. Çünkü burada adaletli bir geçiş süreci olacak. EYT’den farklı olarak sadece sigorta girişine göre bir kademelendirme söz konusu olacak." diyerek, hükümet açısından bu düzenlemenin uygulanmasının çok daha kolay olacağını belirtti.