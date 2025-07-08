Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni emeklilik sistemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. SGK’nın malulen emeklilik açıklamalarının ardından EYT’den faydalanamayan vatandaşlar kademeli emeklilik yollarını arıyor. 2023 Mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuya dair yaptığı açıklamalarla bu sorulara netlik kazandırdı. ademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları nelerdir, belli oldu mu? İşte kademeli emeklilik sistemi ile ilgili detaylar...
Kademeli emeklilikle ilgili düzenleme gündemdeki sıcaklığını korurken, EYT sonrası emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan umutla yeni gelişmeleri bekliyor. Özellikle 9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar, emeklilik yaşında oluşan farktan dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. SGK uzmanı İsa Karakaş ise bu beklentileri boşa çıkarmayacak açıklamalarda bulundu. Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenler için umut verici mesajlar verirken sürece dair de net bir tarih verdi. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, gün prim yaş şartı aranacak mı?
"KADEMELİ EMEKLİLİK MUTLAKA ÇIKACAK"
İsa Karakaş, Youtube yayınında yaptığı değerlendirmede, emeklilikte kademe düzenlemesinin "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı. Karakaş, "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ben bununla ilgili net bir tarih de verdim." diyerek özellikle yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Aynı iş kolunda benzer şartlarla çalışanlar arasında prim günü ve yaş açısından büyük farklar olduğunu belirten Karakaş, bunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
EYT hakkından faydalanarak emekli olmalarına imkan tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşına bağlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi.
EYT'DE YAŞANANLAR KADEMEYE DE IŞIK TUTUYOR
Karakaş, EYT sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, benzer bir senaryonun emeklilikte kademe için de geçerli olabileceğini söyledi. "EYT yasası çıkmadan önce devletin en yetkili ağızları dahi 'asla çıkmaz' diyordu ama çıktı. Kademe için de benzer bir süreç yaşanıyor. Karamsarlığa gerek yok." ifadelerini kullandı.
2027 SEÇİMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Düzenleme için tarih veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını ifade etti. Şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim sürecine girildiğinde siyasi gündeme taşınacağını öngördüğünü belirtti. Karakaş, "4 milyonu aşkın kişi bu düzenlemeyi bekliyor. 4 milyonun altında da değil. Dolayısıyla 4 milyon 300 - 4 milyon 400 civarında emeklilikte kademe bekleyen var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bu sayı seçimleri etkileyecek büyüklükte bir kitleye ulaşıyor" dedi.
EYT GİBİ YOĞUNLUK OLUŞTURMAYACAK
Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesinin EYT gibi bir yoğunluk oluşturmayacağını da vurguladı. "Bu düzenleme çıktığında, herkes aynı anda emekli olmayacak. Çünkü burada adaletli bir geçiş süreci olacak. EYT’den farklı olarak sadece sigorta girişine göre bir kademelendirme söz konusu olacak." diyerek, hükümet açısından bu düzenlemenin uygulanmasının çok daha kolay olacağını belirtti.
KARAMSARLIĞA GEREK YOK, UMUT SÜRMELİ
SGK uzmanı İsa Karakaş’ın açıklamaları, 1999 sonrası sigortalı olanlar için bir umut ışığı niteliğinde. 2027 seçim sürecine işaret eden Karakaş, "Adaletsizlik giderilmeli, bu düzenleme çıkacak" diyerek milyonlarca çalışanın beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz” dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.