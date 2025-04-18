Kamu işçileri toplu sözleşme zammı için nefesler tutuldu. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Yaklaşık 600 bin 4D’li kamu işçisi, sendikalar arasında süren Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmelerini büyük bir dikkatle takip ediyor. İşveren tarafı TÜHİS ile HAK-İş ve Türk-İş'in toplantıda maddeler üzerinde müzakereler yürüttükleri açıklandı. Peki kamu işçisine zamda talepler nedir? İşçi kesimi ne istiyor, işveren temsilcisi ne veriyor? İşte detaylar.
2025 kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde süreç başladı. Kamu işverenini temsilen TÜHİS ve işçi tarafını temsilen TÜRK-İş ve HAK-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. HAK-İş ve Türk-İş'in ortak hazırladığı zam teklifini 25 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından gözler işveren tarafına yani Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrilmişti.
İşçilerin teklifi üzerine çalışan TÜHİS temsilcileri, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yetkilileriyle görüştü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.
Maddeler üzerinde müzakereler yürüttüklerini belirten Ağar, 24 Nisan'da tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Ağar, bir sonraki toplantıda işveren tarafının teklif vermesini beklemediklerini söyleyen Ağar, "Hemen sonuçlanacak bir süreç değil." dedi.
KAMU İŞÇİSİNİN TALEPLERİ NE?
Kamu işçileri günlük en düşük ücretin, bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi. Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.
MEMUR EMEKLİSİ 2026-2027 DÖNEMİ TOPLU SÖZLEŞME GÖREŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de sadece kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarında 6 aylık zaman dilimlerinde 4 dönem belirleyici olacak.