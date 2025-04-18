MEMUR EMEKLİSİ 2026-2027 DÖNEMİ TOPLU SÖZLEŞME GÖREŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de sadece kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması bekleniyor.



