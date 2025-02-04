Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan binlerce kamu işçisini ilgilendiren kamu toplu sözleşme çerçeve protokolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Peki 2025 kamu toplu iş sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak? Kamu toplu iş sözleşme zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını sürdürüyor.
Kamu toplu iş sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Kamu toplu sözleşme çerçeve protokolü.
Ülkemizde çalışma hayatını doğrudan etkileyen en önemli dinamiklerden bir tanesi 600 binden fazla işçimizi kapsayan bir süreç. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarına başladılar. Sendikalardan alacağımız görüş Bakanlığımıza gelecek bir değerlendirme yapacağız. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.
2025-2026 Toplu İş Sözleşmeleri kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine yönelik çalışmalara başladı.
TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan "Kamu Koordinasyon Kurulu", 22 Ocak'ta toplandı. Burada alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alındı.
HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında "Kamu Koordinasyon Kurulu" kuruldu.
Sendikaların görüş ve taleplerini almak için ilk toplantısını 26 Aralık 2024'te HAK-İŞ Genel Merkezi'nde yapan Kurul, önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak. Bu süreçte sözleşme kapsamındaki sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunurken, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması bekleniyor.
2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.