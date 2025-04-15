KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI! 4-D kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen zam pazarlıkları kritik aşamaya geldi. Karayolları, demiryolları, hastaneler, üniversiteler ve enerji santrallerinde görev yapan 4-D statüsündeki yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme sürecinde sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen görüşmelerde, işçi sendikaları yüksek enflasyon karşısında alım gücünü koruyacak bir zam oranı talep ediyor. Protokol kapsamında sağlanacak mutabakat, kamu işçilerinin 2025 ve 2026 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek.
4-D statüsünde görev yapan kamu işçilerinin ücret artışını belirleyecek 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci yakından takip ediliyor. Yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde kamu işveren tarafını Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) temsil ediyor. İşçi kesiminin talepleri netleşirken, TÜHİS’in ilk zam teklifini önümüzdeki günlerde sunması bekleniyor. Görüşmelerde maaş artışının yanı sıra sosyal haklar, ikramiye ve yol yardımı gibi birçok kalemde iyileştirme gündemde. Gözler, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanacağı tarihe çevrildi.
Toplu sözleşme görüşmeleri 600 binden fazla işçiyi kapsayan bir süreç. Peki Kamu işçileri Toplu Sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu? İşte son durum bilgileri...
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA | TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAMMI GÖRÜŞMELERİ SON DURUM NEDİR?
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.
Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 'ŞU AN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEYİZ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.