Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: Kamu işçisine 3. teklif geldi mi, aylıklar ne kadar artacak? Zamlı maaş listesi

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında süreç kritik viraja girdi. Hükümetin sunduğu ikinci zam teklifi işçi sendikaları tarafından beklentilerin altında bulundu. Gözler şimdi temmuz ayının ilk haftasında sunulması beklenen üçüncü teklife çevrildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, nihai zam oranının bu ay içinde netleşmesi bekleniyor.
600 bin kamu işçisinin maaşını etkileyecek toplu sözleşme görüşmelerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hükümetin ikinci teklifini yetersiz bulan sendikalar, masaya gelecek yeni öneri için temmuzun ilk haftasına odaklandı. Kritik sürecin son düzlüğüne girilirken, gözler üçüncü teklifin detaylarında olacak. Kamuoyunun merakla takip ettiği pazarlıkların bu ay içinde sonuçlanması bekleniyor.
TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM: 3. TEKLİF BEKLENİYOR!
TÜHİS'in ilk iki teklifini tatmin edici bulmayan işçi kanadı 600 bin kamu işçisi için beklentilerini paylaşmış teklifleri beklemeye başlamıştı. İlk 2 tekliften beklenen çıkmazken 3. teklif için geri sayım başladı.
İŞÇİ KANADI BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta açıkladı: Günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi
Ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması
Yüzde 10 refah payı işçinin talepleri arasında yer alıyor.
TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ NE OLDU?
TÜHİS'in ilk teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu. TÜHİS ikinci teklifinde ise yeni teklif olarak ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 oranında zam önerdi. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.