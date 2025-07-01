Kamu işçisi toplu sözleşme son dakika: Kamu işçisine 3. teklif geldi mi, aylıklar ne kadar artacak? Zamlı maaş listesi

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ NE OLDU?

TÜHİS'in ilk teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu. TÜHİS ikinci teklifinde ise yeni teklif olarak ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 oranında zam önerdi. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.