Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamu kurumları, dönemsel olarak memur ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanına göre yapılan alımların yanı sıra, bazı kamu kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı gerçekleştirmektedir. Başvurular için adaylardan aranan şartlar, kurumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Sağlık Bakanlığı, 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci başladı. Adaylar, 13 Ekim’e kadar İŞKUR e-şube platformu üzerinden çevrim içi başvuru yapabilecek. Bunun yanında, diğer bakanlıklar, karayolları genel müdürlüğü, üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu personel alımı yapıyor. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı hangi kurumlarda var? İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı güncel iş ilanlarına ilişkin detaylar.

KPSS'siz kamuya memur alımı ilanları, genellikle belirli şartları taşıyan adaylara yönelik olarak açılmaktadır. KPSS'li kamuya memur alımı ise daha yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, KPSS puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz ve diğer genel şartları karşılamanız gerekmektedir. " Kamu memur ve işçi alımı başvuruları" için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, hangi kurum personel alıyor? İşte, 2024 Kasım Kamu personel alımı ilanları!

KPSS'siz memur alımı , Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2025 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 2 bin 764 sürekli işçi alımı 8-13 Ekim

İstanbul Üniversitesi personel alımı 29 Eylül 13 Ekim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı 7-22 Ekim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı 7-17 Ekim

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 6-17 Ekim

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 21 Ekim 5 Kasım

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı müfettiş yardımcısı alımı 20-31 Ekim

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı 6-20 Ekim

Kamu İhale Kurumu ihale uzman yardımcısı alımı 20-31 Ekim

Avrupa Birliği Başkanlığı uzman yardımcısı alımı 3-14 Kasım