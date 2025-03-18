Eemeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödemesinin yüzde 33 artışla 4 bin liraya çıkarılacağı açıklandı. Sosyal yardım ödemelerinden faydalananlar bayram ikramiyesi şartlarına odaklandı. 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi ilan edilecek takvim doğrultusunda hesaplara geçecek. Peki, Kimler emekli ikramiyesi alacak? Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiye alabilecek mi? 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi alma şartları
Milyonlarca vatandaşın zam oranı netleşirken, Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi verilmesine yönelik yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor. Emeklilerin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi kimlere verilecek diğer bir konu olarak gündemde yer alıyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
16.5 milyon emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 4.000 lira, Kurban Bayramı’nda 4.000 lira olmak üzere toplam 8.000 lira yatırılacak.
* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
* Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4.000 lira ikramiye alacak.
* Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.
YENİ EMEKLİ OLACAKLAR YARARLANACAK MI?
* İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.
* Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı’ndaki 4 bin liralık ikramiyeyi alamayacaklar, Kurban Bayramı’ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak.
* Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.
İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bayram ikramiyeleri, 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ YENİ ZAM TUTARI BELLİ OLDU
Emeklilere bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak, 4.000 liraya çıkıyor. Bayram ikramiyesinin artırılması ile ilgili kanun maddesi Meclis’e gönderilen yasa tasarısı içinde yer aldı ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Buna göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında 4’er bin lira yatırılacak