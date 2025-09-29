Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için beklenen kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak. akan Kemal Memişoğlu, alımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği istihdam planının ikinci aşaması olduğunu belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? KPSS 2025/5 kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar.

1 /4 Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihlerini duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile tercih yapabilecek. Bakan Memişoğlu, alımın sağlık sektörü ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?

2 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU

KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU SORGULA

3 /4 BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Memişoğlu şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."













