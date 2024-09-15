KPSS Ortaöğretim (lise) sınavına giren adaylar, sınav sonrasında soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, sınavın ardından belirli bir süre içinde KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarını resmi internet sitesinden ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıyor. Peki KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2024 ne zaman yayımlanacak? 2024 Ortaöğretim KPSS lise sınav soruları ve cevap anahtarı sorgulama ÖSYM ekranı!
KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı, kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen lise mezunu adaylar için önemli bir aşamadır. Sınav tamamlandıktan sonra, adaylar sınav soruları ve cevap anahtarını merak ederler. ÖSYM, sınavın hemen ardından KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarını resmi internet sitesinde ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden paylaşır. Peki, KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 KPSS lise soruları ve cevap anahtarı sorgulama!
"KPSS ortaöğretim sınav soruları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların en büyük meraklarından biri olan soru ve cevap anahtarları, sınav sonuçları kadar önemli bir konudur.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NEZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. KPSS ortaöğretim sonuçları 4 Ekim’de açıklanacak. Sınava katılım sağlayan memur adayları soru kitapçıklarının yayımlanacağı zamanı araştırıyordu.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları henüz yayımlandı. 2024 KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM tarafından erişime sunulacak.
2024 KPSS Ortaöğretim Lise Soru ve Cevapları
2024 KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF İndir
KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi veriliyor mu?
KPSS ortaöğretim sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
KPSS sınavına su götürülür mü, suyla sınava girmek yasak mı?
Kamu Perosnel Seçme Sınavı'na su götürmek yasak değil fakat suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolun bulunmaması gerekmektedir.
KPSS'de emanetçiler açık mı?
KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler olmayacak. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında sınav merkezlerinde emanetçi bulunmazken bu sene de olmaması bekleniyor. Okul çevresinde emanetçilerin olma ihtimali olurken ilçeye göre değişiklik gösterebilir. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir. 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumlarına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi doğrultusunda sınav merkezlerinde emanetçiler bulunmayacak fakat okul dışındaki özel emanetçiler açık olabilir.