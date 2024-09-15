KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi veriliyor mu?

KPSS ortaöğretim sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.





KPSS sınavına su götürülür mü, suyla sınava girmek yasak mı?

Kamu Perosnel Seçme Sınavı'na su götürmek yasak değil fakat suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolun bulunmaması gerekmektedir.