Kronik sırt ağrısının asıl nedeni beyin olabilir mi? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sırt ağrılarınız uzun süredir geçmiyor ve ağrı kesiciler de fayda etmiyorsa, asıl sorun omurganızda değil zihninizde olabilir. Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner’in araştırmaları, kronik sırt ağrılarının başlıca nedenlerini ortaya koyuyor. İşte kronik sırt ağrılarının nedenleri…
Kronik sırt ağrılarından şikâyet eden binlerce kişi için çarpıcı bir açıklama geldi. Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, depresyon, anksiyete ve öfke gibi duygusal durumların fiziksel ağrılara, özellikle de sırt bölgesinde hissedilen kalıcı ağrılara yol açabileceğini belirtti. Geleneksel tedavi yöntemleri sonuç vermediğinde, çözümün omurgada değil, beyinde aranması gerektiğini ifade etti.
SIRT AĞRISI PSİKOLOJİK OLABİLİR Mİ?
Modern yaşam koşulları, hareketsizlik, masa başında uzun saatler çalışma ve yanlış duruş alışkanlıkları sırt ağrılarının başlıca nedenleri olarak biliniyor. Ancak yapılan yeni araştırmalar, sırt ağrısının altında yatan bir diğer önemli nedenin ruhsal sıkıntılar olabileceğine işaret ediyor.
Klinik çalışmalara göre, 8 haftalık bir farkındalık temelli terapi ya da bilişsel davranışçı terapi (BDT) uygulanan hastalarda, daha önce ağrı kesicilere yanıt vermeyen sırt ağrılarında belirgin azalma sağlandığı görüldü.
SIRT AĞRISIYLA ÖFKE ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?
Özellikle erkek bireylerde öfke kontrolü ile sırt ağrısı arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya kondu. Kas gerginliği, duygusal stresin fiziksel yansıması olarak bedenin farklı bölgelerinde ağrıya neden olabiliyor.
Uzman Psikolog Üstüner, "Ağrının düşünceler ve duygularla olan bağını anlamak önemli. BDT, kişinin ağrıya olan bakış açısını değiştirerek hem fiziksel hem de psikolojik rahatlama sağlar" diyerek farkındalığın önemine dikkat çekti.
SIRT AĞRISI TEDAVİSİNDE PSİKOLOJİK DESTEK YETERLİ OLUR MU?
Dr. Aybige Üstüner, sırt ağrısının tamamen tedavi edilebilir bir sorun olduğunu ve her bireyin yaşadığı ağrının farklı nedenleri olabileceğini belirtti. Bu yüzden kişiye özel terapiler ve sürdürülebilir tedavi yöntemleriyle daha kalıcı sonuçlar alınabileceğini söyledi.
Geleneksel ilaç tedavilerinin yanı sıra, psikolojik destek ve terapi yöntemlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Üstüner, zihinsel sağlığın fiziksel iyileşmede ne denli etkili olduğuna dikkat çekti.