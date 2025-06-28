Kronik sırt ağrısının asıl nedeni beyin olabilir mi? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Kronik sırt ağrılarından şikâyet eden binlerce kişi için çarpıcı bir açıklama geldi. Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, depresyon, anksiyete ve öfke gibi duygusal durumların fiziksel ağrılara, özellikle de sırt bölgesinde hissedilen kalıcı ağrılara yol açabileceğini belirtti. Geleneksel tedavi yöntemleri sonuç vermediğinde, çözümün omurgada değil, beyinde aranması gerektiğini ifade etti.