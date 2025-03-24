Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü sınav olmadan yapılacak alımlar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Temizlik Personeli olmak üzere farklı kadrolarda gerçekleşecek. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Sözleşmeli personel alımı şartları nedir? İşte kamu personel alım yapılacak iller, kadro, pozisyon ve branş dağılımı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Yazılı ve sözlü sınav olmadan yapılacak alımlar farklı kadrolarda gerçekleşecek. Bu alım, özellikle KPSS puanıyla kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı İşe Alım modülünden yapılacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
Yazılı ve sözlü sınav olmadan yapılacak alımlar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Temizlik Personeli olmak üzere farklı kadrolarda gerçekleşecek.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru yapacak olan adaylarda;
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Askerlik yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olmak
Sağlık açısından görevini yapmaya engel durumu olmamak
Adli sicil kaydının temiz olması şartları aranacak..
Başvuru yapacak adaylar, her pozisyon için gerekli olan özel nitelikler ve eğitim şartlarını başvuru kılavuzunda bulabilecekler.
Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek.
BÜRO PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakülteleri ve Turizm İşletmeciliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,
4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
BÜRO PERSONELİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (16): Merkez (8), Bursa (1), Edirne (1), Kayseri (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tunceli (1), Van (1), Yozgat (1).
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 60 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik Ön lisans programlarından mezun olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.),
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (60): Ağrı (1), Ankara (2), Antalya (22), Artvin (1), Aydın (8), Batman (1), Denizli (5), Diyarbakır (2), Edirne (1), Gaziantep (1), İzmir (6), Karabük (2), Kayseri (1), Nevşehir (2), Siirt (1), Şırnak (1), Tunceli (2), Van (1).
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