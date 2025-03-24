BÜRO PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakülteleri ve Turizm İşletmeciliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,