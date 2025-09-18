Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni bugün gerçekleştirilecek. İşte Gazi ve şehit yakınları atama listesi sorgulama 2025.
Bakanlık verilerinden derlenilen bilgilere göre, gazi ve gazi yakınlarının sosyo-ekonomik hayata aktif katılımının artırılması için son 29 yılda 51 bin 359 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.
aşkan Erdoğan, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Şehitlerimizin manevi gölgeleri asırlardır olduğu gibi bugünde bize refakat ediyor.
Biz tam manasıyla idrakinde olamasak dahil şehitlerimiz diridir ve Rabb'imiz katında inşallah rızıklandırılmaktadır
Tıpkı ülkemiz, devletimiz, bayrağımız ve bağımsızlığımız gibi sizler de aziz şehitlerimizin emanetleri olarak bizim için çok ama çok kıymetlisiniz
Bizler şehidini kalbinin en mutena köşesine yerleştirmiş, gazilerini başı tacı etmiş bir milletiz.
Gazi ve şehit yakını atama sonuçları 2025
Gazi ve şehit yakını atamaları için kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Sonuçlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.