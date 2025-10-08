KYK E DEVLET BURS BAŞVURU EKRANI 2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB duyuru sayfası

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvurularının ÖSYM ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Önceki yıllara bakıldığında, başvurular genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınıyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.