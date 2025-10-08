Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK E DEVLET BURS BAŞVURU EKRANI 2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB duyuru sayfası

KYK E DEVLET BURS BAŞVURU EKRANI 2025: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB duyuru sayfası

16:068/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025-2026 akademik yılıyla birlikte gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak KYK burs ve kredi başvuru takvimine çevrildi. Üniversiteye yeni başlayan ve öğrenimine devam eden milyonlarca öğrenci, maddi destekten yararlanmak için başvuru sürecini bekliyor. Her yıl belirlenen takvime göre alınan başvurular, hem geri ödemesiz burs hem de öğrenim kredisi imkânı sağlıyor.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak takvimle birlikte, burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için süreç netlik kazanacak.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. KYK burs başvurularının ÖSYM ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Önceki yıllara bakıldığında, başvurular genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alınıyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

KYK BURSU ARTACAK MI?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

#GSB
#KYK
#KYK burs
#Kyk Kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı duyurusu geldi mi? KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı