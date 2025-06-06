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2025 LGS sınav giriş belgeleri e-okul.meb.gov.tr ekranı üzerinden yayınlandı

2025 LGS sınav giriş belgeleri e-okul.meb.gov.tr ekranı üzerinden yayınlandı

14:426/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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LGS başvuruları geçen ay sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek Lise Sınavı için başvuru ekranı 2-11 Nisan tarih aralığında açılmıştı. Alınan karar sonrası başvuru süreci, 16 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Öğrenciler ve veliler, “LGS sınavı ne zaman?”, “Sınav giriş yerleri açıklandı mı?” gibi soruların yanıtını merakla araştırıyor. İşte 2025 LGS takvimi, sınav saati, içerik detayları ve tercih süreçleri...

LGS Ne Zaman 2025?

Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav oturumları ve sonuç açıklama tarihi de belli oldu.



LGS 2025 oturum saatleri


Birinci Oturum (Sözel Alan): Saat 09.30’da başlayacak, 50 sorudan oluşacak ve 75 dakika sürecek.


İkinci Oturum (Sayısal Alan): Saat 11.30’da başlayacak, 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.


LGS Sınav Giriş Yerleri Yayınlandı


MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı




LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS sonuçlarını 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak. Öğrenciler sonuçlarını, https://www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.


LGS Tercih ve Yerleştirme Süreci

Tercihler: 14 – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar: 4 Ağustos 2025’te açıklanacak.

Nakil Başvuruları: Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih süreci, 4 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülecek.



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