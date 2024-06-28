"LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri bugün başladı ve 17 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler ise”LGS boş kontenjanlar açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Adaylar takvim doğrultusunda e-Okul VBS üzerinden tercihlerini yapacak. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci yerleştirilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? LGS 2024 taban puanları ne zaman açıklanacak? 200, 245, 260, 270 puanla...

1 / 8 "LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? LGS 2024 taban puanları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS tercihi yapacak adaylar, tercihlerini LGS taban puanlarına göre şekillendirecek. Taban puanlar en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. LGS yüzdelik dilimleri ise öğrencinin başarı sıralamasını ifade ediyor. Adaylar tercih sürecinde merkezi sınavla alan 10 okulu tercih edebilecek.

2 / 8 LGS (LİSE) TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI? MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre bu yıl tercih işlemleri bugün başladı. Açıklamanın devamında " Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 038 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

3 / 8 LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

4 / 8 Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak." ifadeleri kullanıldı.

5 / 8 2024 LGS taban puanları ise yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebeple öğrenciler geçtiğimiz yılların taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 / 8 LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN KILAVUZ BEKLENİYOR Özellikle öğrenci nufüsu sayısından kalabalık illerden olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun gibi şehirlerde merkezi sınav puanıyla öğrenci alımı yapacak illerde okullara ayrılan kontenjan merak ediliyor. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Liselerine yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih kılavuzu bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak. Kılavuzda öğrencilerin tercih edebilecekleri okulların boş kontenjanları yer alacak.

7 / 8 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.