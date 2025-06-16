15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS, 12.50'de tamamlandı. Sınav sonrası öğrencilerden sınavla ilgili gelen yorumlar, sınavın zor ya da kolay olup olmadığını nitelemeye başladı. LGS 2025 sınavının 2 oturumu da sona erdi. Her sınavda olduğu gibi soruların zor mu, kolay mı olduğu araştırma konusu oldu. Yüz binler LGS yorumlarını merak ederken "Bu yıl LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı" soruları peş peşe geliyor. Peki, LGS 2025 nasıldı? 2025 LGS zor muydu, kolay mıydı? Uzmanlar ve sınava katılan öğrenciler LGS'yi nasıl yorumladı? İşte sözel ve sayısal ( Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri) sınavla ilgili öğrencilerden LGS sosyal medya yorumları...
2025 LGS öğrenci yorumları, sınavın ardından birçok adayın kılavuzu olacak. 8. sınıf öğrencileri geleceklerinin şekillendirecek olan LGS 2025 oturumlarına katıldı. Her iki oturum da bitti. Adaylar sınavın sona ermesi ile birlikte hem soruları incelemek istiyor hem de bu yılki LGS yorumlarına göz atıyor. Sıklıkla da "Bu yıl LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı" sorularına cevap aranıyor.
LGS SINAV YORUMLAR 2025 (SOSYAL MEDYA)
Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda düzenlendi.
MEB tarafından organize edilen sınav saat 09.30’da başlarken ilk oturum saat 10.45’te tamamlandı. Öğrenciler için ikinci oturum olan sayısal bölüm ise 11.30’da başladı ve 12.50’de tamamlandı.
LGS sınavından çıkan öğrenciler, ilk yorumlarda sayısal bölümde zorlandıklarını aktarırken sözel bölümün daha kolay olduğunu ifade etti.
"sınav çok kolaydı özellikle matematik çok kolay geldi bana hedef imam hatip lisesi."
Sınava katılan 8'inci sınıf öğrencisi Berkay Eken de sınavının çok iyi geçtiğini söyledi. 470 puan ve üstünü beklediğini aktaran Eken, "Bir yıl boyunca çok çalıştım. Biraz abartmış olabilirim ama günde 500 soru çözdüm." dedi.
Annesi Şerife Eken de kendileri için yoğun bir sene geçtiğini anlatarak, "Çok güzel geçtiğini söylüyor. Güveniyordum zaten oğluma, her zaman onun yanındayım. İyi bir liseye yerleşebilirse ona laptop alacağım inşallah. Gece gündüz çalıştı, hiç uyumadı." diye konuştu.
Sınava koltuk değnekleriyle katılan öğrenci Ecem Işık ise bazı derslerde zorlandığını ama genel olarak sınavının iyi geçtiğini dile getirdi.
LGS UZMAN YORUMLARI 2025
"TÜRKÇEDE SEÇİCİ SORULAR VARDI"
Türkçe soruları beklendiği gibi müfredata uygundu. Sınav; 16 anlam bilgisi, 4 dil bilgisi sorusundan oluştu. Sınavda önceki yıllardan farklı olarak sözcükte anlam sorularının sayısı azalmıştı. Metin yükü fazla ve çeldiricileri yüksek anlam bilgisi soruları da artmıştı. Özellikle paragrafta anlam konusuna ait sorularda daha sanatsal metinler seçilmişti. Ayrıca paragrafta anlam kazanımlarının neredeyse tamamı denetlenmişti. Geçen yıldan farklı olarak fiilimsi, cümlenin ögeleri ve mantık muhakeme başlıklarından soru sorulmamış. Bunun yanı sıra bir soruda birden fazla kazanımın yer almasının hem soruların güçlük derecesini artırdığını hem de zaman yönetimi hususunda öğrencileri zorladığını söyleyebiliriz. Soruların seçenekleriyse öğrencilerin karasız kalmasına neden olacak çeldiriciliği yüksek nitelikte kurgulanmıştı. Sorular öğrencilerin tüm detaylara dikkat etmesini gerekli kılacak şekilde hazırlanmıştı. Bilgiden ziyade anlamaya ve yorumlamaya dayalı son derece seçici bir sınavdı.
GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLERLE DOLUYDU
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında kavram bilgisi ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verilmişti. Ayrıca neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini ölçen sorulara da yer verildiği görülüyor. Geçen yıla göre öğrencilerin harita okuryazarlığı, yer ve zaman bilgisi ve bilginin kronolojik akışının bulunduğu sorular yer almıştı. Sınavda bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde sorular vardı. Güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istendiği gibi dikkat faktörü de göz ardı edilmemişti. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdı. Soruların gerek beceri düzeyi gerekse içerik açısından geçmiş yıllardaki LGS’lerden çok daha fazla ayrıntı içeren ve zorluk derecesi yüksek olduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
BİLGİYİ YORUMLAMALARI GEREKTİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde çeldiricileri güçlü sorular, öğrencilerin dikkat düzeylerini ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştı. Sınavda bir ayet, bir hadis veya dini bir metin üzerinden ana fikri belirleyip buradan doğru yorumlar yapabilen öğrenciler başarıya ulaşabilir. Bu nedenle yalnızca bilgiye sahip olmanın değil, bilgiyi yorumlama gücünün de başarıda belirleyici olduğu bir sınav yapıldığını söyleyebiliriz.
ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA KAPSAYICI BİR TESTTİ
İngilizce testi, öğrencilerin soruları oldukça dikkatli okumalarını ve sorulara ayrılan süreyi verimli bir şekilde kullanmalarını gerektiren bir sınav oldu. Öğrencilerin hem dilsel hem de bilişsel yeterliliklerini ölçmeyi amaçlayan bir sınav olmuş. Bu test, şimdiye kadar hazırlanan diğer LGS sınavlarından daha kapsayıcı ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştu. Ayrıca sorular, temel okuma-anlama becerilerini test etmenin yanı sıra metinleri dikkatle inceleyip bağlamdan çıkarım yapabilme, soru kökünü doğru analiz etme ve yönergelere odaklanma gibi ileri düzey becerileri ölçtü. Özellikle bazı soruların yönergeleri, öğrencilerin dikkatli okuma alışkanlıklarını doğrudan sınadı.
SEÇİCİ VE ORİJİNAL SORULAR YER ALDI
Matematik testinin genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluştuğunu gördük. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu LGS’de de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Özellikle ‘veri analizi, dönüşüm geometrisi, eşitsizlik, benzerlik, doğrusal denklem, eğim, silindir’ başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacak. Geometrik cisim, dönüşüm geometrisi ve doğrusal denklem kazanımlarına ait seçici ve orijinal sorular yer aldı. Genel olarak matematik sınavının öğrencilerin süre konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri, zorluk seviyesi yüksek ayırt edici sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.
LGS 2025 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 AÇIKLANDI
MEB'den yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı" denildi.
1 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURU YAPTI
2025 yılında 15 Haziran’da gerçekleşen merkezi sınava 1 milyondan fazla aday başvuru yaptı.
Yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Temmuz’da açıklanacak.