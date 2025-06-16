"sınav çok kolaydı özellikle matematik çok kolay geldi bana hedef imam hatip lisesi."





Sınava katılan 8'inci sınıf öğrencisi Berkay Eken de sınavının çok iyi geçtiğini söyledi. 470 puan ve üstünü beklediğini aktaran Eken, "Bir yıl boyunca çok çalıştım. Biraz abartmış olabilirim ama günde 500 soru çözdüm." dedi.





Annesi Şerife Eken de kendileri için yoğun bir sene geçtiğini anlatarak, "Çok güzel geçtiğini söylüyor. Güveniyordum zaten oğluma, her zaman onun yanındayım. İyi bir liseye yerleşebilirse ona laptop alacağım inşallah. Gece gündüz çalıştı, hiç uyumadı." diye konuştu.





Sınava koltuk değnekleriyle katılan öğrenci Ecem Işık ise bazı derslerde zorlandığını ama genel olarak sınavının iyi geçtiğini dile getirdi.











