Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi. Sınavın ardından tercih takvimi de paylaşıldı. Ortaöğretime geçiş için gerçekleştirilen LGS'de tercih süreci 14-24 Temmuz tarihlerini kapsayacak. Peki, Lise tercihleri nasıl yapılacak? 2025 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nereden yapılacak? İşte MEB LGS tercih takviminin ayrıntıları...
15 Haziran’da gerçekleşen LGS sınavının tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler için tercih dönemi gündemde yerini aldı.
Öğrenciler ve veliler, “LGS tercihleri ne zaman başlayacak?” ve “Tercihlerin son günü ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 lise tercih takvimini resmi olarak duyurdu.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS 2025 sonuçları 11 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
2025 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
LGS cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı.
Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.
LGS soru ve cevap anahtarı ise saat 14.07 itibarıyla erişime açıldı. Öğrenciler meb.gov.tr adresinden sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilecek.