MEMURLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAM ORANI





Memur ve memur emeklilerimizde ise yine bu iki tahmin üzerinden gidersek %13,25 ile %16,89 zam oranları karşımıza çıkmaktadır.

Bu dönem için memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinden %6,12 ile %6,32 arasında daha yüksek bir maaş farkı alacaktır.



