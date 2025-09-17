Memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı, TÜİK'in açıkladığı son verilerle netleşti. Eylül ayı itibarıyla gözler, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına çevrilmişti. Geride 4 veri daha kaldı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %25-%29 aralığında açıklamıştı. Peki 2026 yılı için tahminlere göre ocakta emekli ve öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar zam olur? İşte detaylar...
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Tarım Bağ-Kur aylıkları, her yıl olduğu gibi enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki ağustos ayı enflasyon farkı ne kadar oldu?
2 AYLIK ZAM FARKI NE OLDU?
Peki ocak ayında memur ve emekliye zam oranları ne olur? 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı için zam öngörüsü ne? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye yanıtlayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında verilen maaş farkları için enflasyon verileri önem teşkil etmektedir. Temmuzda aylık enflasyon %2,06, Ağustosta ise %2,04 olarak açıklandı. Şu ana kadar SSK ve Bağkur emeklileri için kesinleşen 2 aylık zam farkı %4,14 oldu.
Memur ve memur emeklilerimizde ise toplu sözleşme hükümleri devreye girmektedir. İki aylık TÜFE verisi şu an için toplu sözleşme oranının altında kaldığından dolayı hesaplamada negatif bir oran çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı önümüzdeki 4 aylık veri kesinleştiği takdirde oran netleşecek.
MEMURLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklilerimizde ise yine bu iki tahmin üzerinden gidersek %13,25 ile %16,89 zam oranları karşımıza çıkmaktadır.
Bu dönem için memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinden %6,12 ile %6,32 arasında daha yüksek bir maaş farkı alacaktır.
AÇIKLAMA BUGÜN GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak gerçekleşti. Böylece, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 olarak kaydedildi. Enflasyon farkının tam olarak belirlenmesi için yılın geri kalan dört ayının verileri bekleniyor ancak Merkez Bankası'nın tahminleri önemli ipuçları sunuyor.
Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında olacağını tahmin ediyor. Bu tahminler, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını büyük ölçüde etkileyecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
Yıl sonu hedef enflasyonuna göre güncel olan 16.881 TL’lk en düşük emekli maaşı 18.085 TL ile 18.665 TL arasında oluşacaktır. Tabii bunun içinde mutlaka yasal bir düzenlemede gerekli.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLUR?
Memur ve memur emeklilerimizin 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde 2026 ilk yarıyılı için %11 ve taban aylığa 1000 TL artış imza altına alınmıştı. Tabi yıl sonu enflasyon hedefi olan %25 ile %29’a göre hesapladığımız takdirde %13,25 ile %16,89 arasında bir fark doğacaktır. Bu veriler ışığında en düşük maaşlar şu şekilde oluşacaktır.
Bekar bir memurumuz güncel maaşı 46.709 TL’den 53.897 TL ile 55.598 TL arasına,
Evli bir memurumuz güncel maaşı 50.502 TL’den 58.193 TL ile 60.032 TL arasına,
En düşük memur emeklisi maaşının da 22.672 TL'den 26.676 TL ile 27.500 TL arasında zamlanabileceğini öngörüyorum.”
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Memurlar:
Mevcut Maaş: 50.503 TL
%11+1.000 TL Artışla: 57.058 TL
%13,26+1.000 TL Artışla: 58.199 TL
%16,88+1.000 TL Artışla: 60.027 TL